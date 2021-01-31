Бойовики чотири рази стріляли на Донбасі, військові ліквідували безпілотник ворога
Російські бойовики на Донбасі чотири рази порушили режим припинення вогню сьогодні, 31 січня. Серед військових немає бойових втрат.
Про це повідомляє пресс-служба операції Об'єднаних сил.
Біля Водяного бойовики стріляли з мінометів 120-го калібру, автоматичних гранатометів і станкових протитанкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів. На цьому напрямку противник використовував безпілотник типу "Крило" для коректування вогню. Українські військові нейтралізували апарат засобами радіоелектронної боротьби.
Також були обстріли біля Лебединського з мінометів 82-го калібру, а неподалік Авдіївки - із великокаліберного кулемета.
За фактом обстрілу українська сторона повідомила про порушення "тиші" представникам СММ ОБСЄ.
Вранці 31 січня повідомлялося, що за минулу добу на Донеччині зафіксовано п'ять порушень режиму припинення вогню. В результаті обстрілу поранено двоє українських військових.
Також глава української делегації в Тристоронньої контактної групи Леонід Кравчук зазначив, що проведення пропагандистського "форуму" в окупованому Донецьку свідчить про те, що на Донбасі загострюється ситуація.