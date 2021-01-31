Боевики четыре раза стреляли на Донбассе, военные ликвидировали беспилотник врага

Российские боевики на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня сегодня, 31 января. Среди военных нет боевых потерь.

Об этом сообщает пресс-служба операции Объединенных сил.

Возле Водяного боевики стреляли из миномета 120-го калибра, автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов. На этом направлении противник использовал беспилотник типа "Крыло" для корректировки огня. Украинские военные нейтрализовали аппарат средствами радиоэлектронной борьбы.

Также были обстрелы возле Лебединского из минометов 82-го калибра, а неподалеку Авдеевки - из крупнокалиберного пулемета.

По факту обстрелов украинская сторона сообщила о нарушении "тишины" представителям СММ ОБСЕ.

Утром 31 января сообщалось, что за минувшие сутки на Донбассе зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня. В результате обстрелов ранены двое украинских военных.

Также глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук отметил, что проведение пропагандистского "форума" в оккупированном Донецке свидетельствует о том, что на Донбассе обостряется ситуация.