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Боевики четыре раза стреляли на Донбассе, военные ликвидировали беспилотник врага

Новина українською → Донбасс, Воскресенье 31 января 2021 17:42
Боевики четыре раза стреляли на Донбассе, военные ликвидировали беспилотник врага Фото: украинские военные (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Роман Тверденко

Российские боевики на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня сегодня, 31 января. Среди военных нет боевых потерь.

Об этом сообщает пресс-служба операции Объединенных сил.

Возле Водяного боевики стреляли из миномета 120-го калибра, автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов. На этом направлении противник использовал беспилотник типа "Крыло" для корректировки огня. Украинские военные нейтрализовали аппарат средствами радиоэлектронной борьбы.

Также были обстрелы возле Лебединского из минометов 82-го калибра, а неподалеку Авдеевки - из крупнокалиберного пулемета.

По факту обстрелов украинская сторона сообщила о нарушении "тишины" представителям СММ ОБСЕ.

Утром 31 января сообщалось, что за минувшие сутки на Донбассе зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня. В результате обстрелов ранены двое украинских военных.

Также глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук отметил, что проведение пропагандистского "форума" в оккупированном Донецке свидетельствует о том, что на Донбассе обостряется ситуация.

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Боевики четыре раза стреляли на Донбассе, военные ликвидировали беспилотник врага
Роман Тверденкоредактор ленты новостей Боевики четыре раза стреляли на Донбассе, военные ликвидировали беспилотник врага
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