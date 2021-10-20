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Квитка недостатньо. Нові правила для поїздів вступають в силу вже завтра

Автор: Ирина Гамерская

В Україні вже завтра, 21 жовтня, посилюють карантин. Зокрема, змінюються вимоги для проїзду у потягах між областями.

Детальніше про те, які документи потрібні для проїзду - в матеріалі РБК-Україна.

Відповідно до рішення Кабміну, весь міжобластний транспорт (автобуси, поїзди, літаки) з 21 жовтня перевозить лише COVID-безпечних пасажирів.

Які документи потрібно мати

Так, вже завтра для посадки на поїзд при собі необхідно мати:

  • квиток на проїзд;
  • документ, що посвідчує особу;
  • документ про отримання хоча б однієї чи двох доз вакцини проти COVID-19;
  • або негативний результату ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, який чинний 72 години.

Для пасажирів віком до 18 років достатньо лише квитка та документа, що підтверджує особу.

Як перевірятимуть документи

COVID-документи разом із квитком на вході у вагон перевірятимуть співробітники УЗ. Це стосується і поїздів "Інтерсіті", перевірка документів в яких раніше здійснювалася вже під час руху поїзду. У випадку відсутності вищезазначених документів провідник має право не допустити пасажира до поїздки.

УЗ також звертається до пасажирів з проханням прибувати на вокзал завчасно, через можливі черги на посадку.

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