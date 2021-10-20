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Билета недостаточно. Новые правила для поездов вступают в силу уже завтра

Автор: Ирина Гамерская

В Украине уже завтра, 21 октября, усиливают карантин. В частности, меняются требования для проезда в поездах между областями.

Подробнее о том, какие документы нужны для проезда - в материале РБК-Украина.

Согласно решению Кабмина, весь межобластной транспорт (автобусы, поезда, самолеты) с 21 октября перевозит только COVID-безопасных пассажиров.

Какие документы нужно иметь

Так, уже завтра для посадки на поезд при себе необходимо иметь:

  • билет на проезд;
  • документ, удостоверяющий личность;
  • документ о получении хотя бы одной или двух доз вакцины против COVID-19;
  • или негативный результата ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, который действителен 72 часа.

Для пассажиров в возрасте до 18 лет достаточно лишь билета и документа, подтверждающего личность.

Как будут проверять документы

COVID-документы вместе с билетом на входе в вагон будут проверять сотрудники УЗ. Это касается и поездов "Интерсити", проверка документов в которых ранее осуществлялась уже во время движения поезда. В случае отсутствия вышеупомянутых документов проводник имеет право не допустить пассажира к поездке.

УЗ также обращается к пассажирам с просьбой прибывать на вокзал заблаговременно, из-за возможных очередей на посадку.

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