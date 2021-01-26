Не для вагітних і дітей: рекомендації ВООЗ щодо вакцини Moderna

Стратегічна консультативна група експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) опублікувала тимчасові рекомендації щодо використання вакцини від COVID американської компанії Moderna. Згідно з цими рекомендаціями, слід вакцинувати людей старше 18 років.

Про це йдеться в релізі на сайті ВОЗ.

Кого треба вакцинувати в першу чергу?

Як і у випадку зі всіма вакцинами від COVID в першу чергу її мають отримати медики, які піддаються високому ризику зараження, а також літні люди.

З появою більшої кількості вакцин треба вакцинувати додаткові пріоритетні групи.

Кому ще можна зробити щеплення?

Вакцина безпечна і ефективна для людей з хронічними захворюваннями, такими як гіпертонія, діабет, астма, хвороби легенів, печінки або нирок. Людей із пріоритетних груп з ослабленим імунітетом слід вакцинувати після додаткових консультацій.

ВІЛ-інфіковані піддаються більш високому ризику важкого захворювання COVID-19. Таким реципієнтам слід надати інформацію та консультації.

Ті, хто перехворів на COVID-19 в минулому, теж мають пройти вакцинацію. За бажанням її можна відкласти на строк до шести місяців з моменту першого зараження.

Також вакцинувати можна жінок, які годують груддю (якщо вони працівниці сфери охорони здоров'я). Припиняти грудне вигодовування після вакцинації не рекомендується.

Кому не можна робити вакцину?

Використання вакцини Moderna поки не рекомендується вагітним жінкам. Однак якщо вони працюють у сфері медицини, то вакцинація можлива.

Люди з важкою алергією на який компонент вакцини не повинні приймати її.

Крім того, незважаючи на рекомендації вакцинувати літніх людей, слід окремо оцінювати випадки, якщо очікувана тривалість життя не перевищує трьох місяців.

Вакцину не можна вводити особам молодше 18 років до отримання результатів подальших досліджень.

Яке рекомендоване дозування?

Рекомендується використовувати вакцину Moderna за схемою з двох доз (100 мкг, 0,5 мл кожна) з інтервалом 28 днів. При необхідності інтервал між прийомами може бути збільшено до 42 днів.

Рекомендується дотримуватися повного графіку. Для обох доз слід використовувати один і той же продукт.

Це безпечно?

Хоча ця вакцина ще не затверджена ВООЗ для включення до Списку застосування в надзвичайних ситуаціях, вона пройшла перевірку Європейським медичним агентством (EMA) і, отже, відповідає критеріям ВООЗ.

Рекомендується спостерігати за всіма вакцинованими не менше 15 хвилин після щеплення. Тим, у кого відразу проявляється алергія на першу дозу, не слід отримувати другу.

Наскільки ефективна вакцина?

Доведено, що вакцина Moderna ефективна приблизно на 92% в плані захисту від COVID-19, починаючи з 14 днів після першої дози.

Чи працює проти нових мутацій?

На підставі наявних даних відомі мутації не знижують ефективність вакцини Moderna.

Чи попереджує передачу?

ВООЗ не знає, чи здатна вакцина захистити від передачі COVID-19. Імунітет зберігається кілька місяців, але повна тривалість поки не відома. Ці важливі питання вивчаються.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в США прибиральник випадково знищив майже 2 000 доз вакцини Moderna.

А в Каліфорнії через алергію хотіли припинити використання цієї вакцини.