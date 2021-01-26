Не для беременных и детей: рекомендации ВОЗ по вакцине Moderna

Стратегическая консультативная группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) опубликовала временные рекомендации по использованию вакцины от COVID американской компании Moderna. Согласно этим рекомендациям, вакцинировать следует людей старше 18 лет.

Об этом говорится в релизе на сайте ВОЗ.

Кого нужно вакцинировать в первую очередь?

Как и в случае со всеми вакцинами от COVID в первую очередь ее должны получить медики, которые подвержены высокому риску заражения, а также пожилые люди.

По мере появления большего количества вакцин нужно вакцинировать дополнительные приоритетные группы.

Кому еще можно сделать прививку?

Вакцина безопасна и эффективна для людей с хроническими заболеваниями, такими как гипертония, диабет, астма, болезни легких, печени или почек. Людей из приоритетных групп с ослабленным иммунитетом следует вакцинировать после дополнительных консультаций.

ВИЧ-инфицированные подвержены более высокому риску тяжелого заболевания COVID-19. Таким реципиентам следует предоставить информацию и консультации.

Те, кто переболел COVID-19 в прошлом, тоже должны пройти вакцинацию. По желанию ее можно отложить на срок до шести месяцев с момента первого заражения.

Также вакцинировать можно женщин, которые кормят грудью (если они работницы сферы здравоохранения). Прекращать грудное вскармливание после вакцинации не рекомендуется.

Кому нельзя делать вакцину?

Использование вакцины Moderna пока не рекомендуется беременным женщинам. Однако если они работают в сфере медицины, то вакцинация возможна.

Люди с тяжелой аллергией на либо компонент вакцины не должны принимать ее.

Кроме того, несмотря на рекомендации вакцинировать пожилых людей, следует отдельно оценивать случаи, если ожидаемая продолжительность жизни не превышает трех месяцев.

Вакцину нельзя вводить лицам моложе 18 лет до получения результатов дальнейших исследований.

Какая рекомендуемая дозировка?

Рекомендуется использовать вакцину Moderna по схеме из двух доз (100 мкг, 0,5 мл каждая) с интервалом 28 дней. При необходимости интервал между приемами может быть увеличен до 42 дней.

Рекомендуется соблюдать полный график. Для обеих доз следует использовать один и тот же продукт.

Это безопасно?

Хотя эта вакцина еще не утверждена ВОЗ для включения в Список применения в чрезвычайных ситуациях, она прошла проверку Европейским медицинским агентством (EMA) и, следовательно, соответствует критериям ВОЗ.

Рекомендуется наблюдать за всеми вакцинированными не менее 15 минут после прививки. Тем, у кого сразу проявляется аллергия на первую дозу, не следует получать вторую.

Насколько эффективна вакцина?

Доказано, что вакцина Moderna эффективна примерно на 92% в плане защиты от COVID-19, начиная с 14 дней после первой дозы.

Работает ли против новых мутаций?

На основании имеющихся данных известные мутации не снижают эффективность вакцины Moderna.

Предотвращает ли передачу?

ВОЗ не знает, способна ли вакцина защитить от передачи COVID-19. Иммунитет сохраняется несколько месяцев, но полная продолжительность пока не известна. Эти важные вопросы изучаются.

Напомним, ранее сообщалось, что в США уборщик случайно уничтожил почти 2 000 доз вакцины Moderna.

А в Калифорнии из-за аллергии хотели приостановить использование этой вакцины.