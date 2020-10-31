Білорусь з 1 листопада забороняє в'їзд іноземцям, але є виключення
Білорусь заборонить в'їзд на свою територію іноземцям та особам без громадянства за для запобігання поширенню коронавірусу. Заборона почне діяти з 1 листопада.
Про це повідомляє Державний прикордонний комітет Білорусі.
Однак заборона не стосується прибуття в Білорусь повітряним транспортом через Національний аеропорт "Мінськ".
Заборона також не поширюватиметься на наступні категорії:
- іноземці з дипломатичними чи службовим паспортом;
- голови або члени офіційних делегацій;
- іноземці, які надають міжнародну допомогу Білорусі;
- водії транспортних засобів, які виконують міжнародні перевезення чи перевозять міжнародні поштові відправлення, а також члени екіпажів суден, поїзних та локомотивних бригад;
- іноземці, які є подружжям, батьками чи дітьми громадян Білорусі;
- іноземці, які мають дозвіл на роботу та документи, що це підтверджують;
- росіяни, які прямують транзитом через Білорусь в Росію;
- іноземці, які прямують, щоб провідати тяжкохворого, чи на похорон родича;
- іноземці, які перевозять стовбурові клітини чи органи для трансплантації;
- іноземці, які прямують транзитом в Чорнобильську зону відчуження.
Громадяни Білорусі, іноземці, які є подружжям, батьками чи дітьми білорусів, а також іноземці з правом постійного проживання в Білорусі повинні після перетину кордону пройти обов'язкову самоізоляцію протягом 10 календарних днів.
Нагадаємо, 29 жовтня Білорусь оголосила про закриття кордонів з усіма сусідніми державами, крім Росії, для боротьби з поширенням коронавірусу.
В українському МЗС заявили, що будуть вживати заходів, якщо доведуть, що рішення Білорусі про закриття кордонів не пов'язане з коронавірусом.