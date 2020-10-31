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Білорусь з 1 листопада забороняє в'їзд іноземцям, але є виключення

Новость на русском → Мінськ, Субота 31 жовтня 2020 16:36
Білорусь з 1 листопада забороняє в'їзд іноземцям, але є виключення Фото: прапор Білорусі (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Білорусь заборонить в'їзд на свою територію іноземцям та особам без громадянства за для запобігання поширенню коронавірусу. Заборона почне діяти з 1 листопада.

Про це повідомляє Державний прикордонний комітет Білорусі.

Однак заборона не стосується прибуття в Білорусь повітряним транспортом через Національний аеропорт "Мінськ".

Заборона також не поширюватиметься на наступні категорії:

  • іноземці з дипломатичними чи службовим паспортом;
  • голови або члени офіційних делегацій;
  • іноземці, які надають міжнародну допомогу Білорусі;
  • водії транспортних засобів, які виконують міжнародні перевезення чи перевозять міжнародні поштові відправлення, а також члени екіпажів суден, поїзних та локомотивних бригад;
  • іноземці, які є подружжям, батьками чи дітьми громадян Білорусі;
  • іноземці, які мають дозвіл на роботу та документи, що це підтверджують;
  • росіяни, які прямують транзитом через Білорусь в Росію;
  • іноземці, які прямують, щоб провідати тяжкохворого, чи на похорон родича;
  • іноземці, які перевозять стовбурові клітини чи органи для трансплантації;
  • іноземці, які прямують транзитом в Чорнобильську зону відчуження.

Громадяни Білорусі, іноземці, які є подружжям, батьками чи дітьми білорусів, а також іноземці з правом постійного проживання в Білорусі повинні після перетину кордону пройти обов'язкову самоізоляцію протягом 10 календарних днів.

Нагадаємо, 29 жовтня Білорусь оголосила про закриття кордонів з усіма сусідніми державами, крім Росії, для боротьби з поширенням коронавірусу.

В українському МЗС заявили, що будуть вживати заходів, якщо доведуть, що рішення Білорусі про закриття кордонів не пов'язане з коронавірусом.

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