Білорусь спростить перетин кордону для українських грибників: названо дату

Білорусь спростить умови перетину кордону для громадян України, мешканців прикордонних районів, які прямують збирати гриби та дикі ягоди. Спрощений пропуск осіб на територію білоруського заповідника "Ольманські болота" діятиме з 6 вересня до 15 листопада.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу України.
Українців пропускатимуть у Білорусь з 6 ранку до 20:00, але з умовою повернення в Україну в той же день.
Де діятимуть місця спрощеного перетину кордону:
Що потрібно мати для перетину кордону:
"Перетин державного кордону здійснюватиметься лиш в пішому порядку або на велосипедах. Пропуск осіб по паспортному документу у форматі ID-картки здійснюватись не буде", - наголосили в ДПСУ.