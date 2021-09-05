Беларусь упростит пересечение границы для украинских грибников: названа дата

Украинцев будут пропускать в Беларусь с 6 утра до 20:00, но с условием возвращения в Украину в тот же день.

Где будут места упрощенного пересечения границы:

"Познань" - для жителей населенных пунктов Познань, Глинное, Обсич, Дубно, Хмель;

- для жителей населенных пунктов Познань, Глинное, Обсич, Дубно, Хмель; "Березовое" - для жителей населенных пунктов Заболотье, Грабунь, Березовое, Глинное, Дубно, Хмель;

- для жителей населенных пунктов Заболотье, Грабунь, Березовое, Глинное, Дубно, Хмель; "Дроздынь" - для жителей населенных пунктов Старое Село, Дроздынь, Заболотье.

Что нужно иметь для пересечения границы:

национальный паспорт гражданина Украины (для детей свидетельство о рождении);

справку из сельского исполнительного комитета с вклеенным фото и подписью председателя сельского совета с печатью;

пропуск, выданный пограничной службой Беларуси, на право пребывания в пограничной полосе;

именную квитанцию об оплате за посещение заповедника "Ольманские болота".

"Пересечение государственной границы будет осуществляться только в пешем порядке или на велосипедах. Пропуск лиц по паспортному документу в формате ID-карты осуществляться не будет",- отметили в ГПСУ.