Беларусь упростит пересечение границы для украинских грибников: названа дата

Беларусь упростит условия пересечения границы для граждан Украины, жителей приграничных районов, которые направляются собирать грибы и дикие ягоды. Упрощенный пропуск лиц на территорию белорусского заповедника "Ольманские болота" будет действовать с 6 сентября до 15 ноября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.
Украинцев будут пропускать в Беларусь с 6 утра до 20:00, но с условием возвращения в Украину в тот же день.
Где будут места упрощенного пересечения границы:
Что нужно иметь для пересечения границы:
"Пересечение государственной границы будет осуществляться только в пешем порядке или на велосипедах. Пропуск лиц по паспортному документу в формате ID-карты осуществляться не будет",- отметили в ГПСУ.