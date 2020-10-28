В Білорусь не пускатимуть громадян України, Польщі та Литви, - посол

Громадян України, Польщі та Литви не пускатимуть в Білорусь. Відповідні заходи вживають білоруські прикордонники.

Про це заявив посол України в Білорусі Ігор Кизим в ефірі "Громадського радіо".

За його словами, влада Білорусі продовжують вважати Україну, Польщу і Литву загрозою.

"Прикордонники вживають заходів, щоб не допускати на територію Білорусі людей з трьох сусідніх країн, а саме Литви, Польщі та України. Все це безпідставно, але це комусь потрібно, щоб виправдовувати жорсткі дії щодо учасників протесту", - сказав Кизим.

Нагадаємо, 25 жовтня вийшов термін ультиматуму білоруської опозиції, в якому Олександра Лукашенка закликали скласти повноваження. В результаті з 26 жовтня в Білорусі оголосили народний страйк. У свою чергу Олександр Лукашенко заявив, що проти діючої влади Білорусі ведеться вже не інформаційна, а терористична війна.

Раніше в Білорусі заявили, що можуть закрити маршрути в Україну з-за другої хвилі коронавірусу.

Також РБК-Україна писало, що Білорусь і Російська Федерація затвердили план про спільну охорону кордонів Союзної держави