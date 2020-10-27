Білорусь і Росія затвердили план спільної охорони кордонів

Військові Білорусі та Російської Федерації затвердили план двосторонньої співпраці на 2021 рік. Зокрема, вони домовилися про спільну охорону кордонів Союзної держави.

Про це повідомляє "БелТА".

Сьогодні пройшло засідання спільної колегії Міністерств оборони Білорусі та Росії.

Підписано постанови про проведення спільних спеціальних навчань, про спільну охорону зовнішнього кордону Союзної держави в повітряному просторі в рамках Єдиної регіональної системи ППО.

Сторони підписали низку документів, спрямованих на подальший розвиток і поглиблення військового співробітництва Росії та Білорусі.

Нагадаємо, в українському РНБО заявили, що Російська Федерація після 1 листопада може ввести свої війська в Білорусь.

При цьому у президента РФ Володимира Путіна раніше заявляли, що поки не бачать сенсу у введенні військ в Білорусь. Російському президенту не потрібна згода Ради Федерації, якщо він прийме рішення ввести війська в Білорусь.