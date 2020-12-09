Бідним країнам дісталося COVID-вакцини на 10% населення. Решту скупили багаті

Станом на сьогодні вакцина від COVID-19 розподілена між країнами нерівномірно. Багаті купили таку кількість, яка дозволить тричі провести вакцинацію, у той час як бідні в 2021 році зможуть вакцинувати лише 10% населення.

Про це йдеться в заяві правозахисних організацій Amnesty International, Frontline AIDS, Global Justice Now і Oxfam.

Повідомляється, що багаті країни на сьогодні скупили 53% вакцини від COVID при тому, що в них проживає всього 14% населення Землі. Передбачається, що цієї кількості вистачить для того, щоб протягом 2021 року тричі провести вакцинацію кожної людини.

Зокрема, в Канаді вже закуплено такий обсяг, якого вистачить п'ять разів провести вакцинацію.

Правозахисники з посиланням на аналітичні дані компанії Airfinity, яка систематизувала угоди між країнами і 8 провідними виробниками, відзначають, що 67 бідних країн ризикують залишитися без необхідної кількості вакцини. А п'ять з них - Кенія, М'янма, Нігерія, Пакистан і Україна - зафіксували майже 1,5 млн випадків COVID-19.

На сьогодні всі дози вакцини Moderna і 96% Pfizer/BioNTech скуплені багатими країнами. Oxford/AstraZeneca зобов'язалася надати 64% людей в країнах, що розвиваються, але незважаючи на це вакцинацією зможуть охопити не більше 18% населення світу.

При цьому Oxford/AstraZeneca укладали договори на постачання до Китая та Індії. Більшість країн не уклали угод і змушені ділити між собою пул вакцин від COVAX.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ізраїль отримав першу партію вакцини від COVID-19.

Раніше також стало відомо, що Росія хоче робити свою вакцину "Супутник V" у Харкові. Україна про це нічого не знає.