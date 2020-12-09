Україна просить Канаду виділити партію вакцини від COVID-19

Україна звернулася за допомогою до Канади в отриманні партії вакцини від COVID-19. Відомо, що ця країна закупила таку кількість вакцини, яка дозволити п'ять разів вакцинувати все населення.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби МЗС України за підсумками зустрічі заступника міністра Євгена Єніна з послом Канади Ларисою Галадзою.

Повідомляється, що на зустрічі сторони обговорили питання координації спільних дій у розслідуванні катастрофи МАУ в Ірані, а також забезпечення компенсації родичам жертв. Крім того, обговорили реалізацію канадських інвестиційних проектів в Україні та плани з модернізації угоди про вільну торгівлю між країнами.

"Звернувся до канадських партнерів за допомогу в отриманні партії вакцин проти COVID-19 для українських громадян", - додав Єнін.

Відзначимо, за даними Amnesty International, Канада очолює список країн щодо закупівлі вакцини. Оттава закупила партію, якої вистачить вакцинувати все населення п'ять разів.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що вакцину від коронавірусу потребують понад 20 мільйонів українців.

Крім того, у МОЗ розповіли, коли вакцина з'явиться вже в українських аптеках.