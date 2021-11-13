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Автомат чи механіка: у посвідченні вказуватиметься з якою коробкою передач було складено іспит

Автор: Сергій Пишкін

Починаючи з грудня у посвідченні водія з’явиться відмітка, яка показуватиме з якою коробкою передач було складено практичний іспит. Автомат зображатиметься у вигляді коду "78".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МВС.

Зазначається, що посвідчення у якому відзначатиметься код "78" означає, що його власник має право керувати автомобілями лише з автоматичною коробкою передач.

"Це означає, що з таким документом водії зможуть керувати авто лише з автоматичною коробкою передач, а за її відсутності (ред.- при відсутності відмітки) - з будь-якою", - пише пресслужба МВС.

Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що з 5 листопада українці мають можливість замовити водійські права онлайн та отримати їх поштою.

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