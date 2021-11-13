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Автомат или механика: в правах будет указываться, с какой коробкой передач сдавали экзамен

Автор: Сергей Пышкин

Начиная с декабря в удостоверении водителя появится отметка, которая будет показывать с какой коробкой передач был сдан практический экзамен. Автомат будет изображаться в виде кода "78".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

Отмечается, что удостоверение в котором будет отмечаться код "78" означает, что его владелец имеет право управлять автомобилями только с автоматической коробкой передач.

"Это означает, что с таким документом водители смогут управлять авто только с автоматической коробкой передач, а при ее отсутствии (ред.- при отсутствии отметки) - с любой", - пишет пресс-служба МВД.

Напомним, РБК-Украина сообщало о том, что с 5 ноября украинцы имеют возможность заказать водительские права онлайн и получить их по почте.

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