Аваков виступає проти легалізації вогнепальної зброї

Міністр внутрішніх справ України виступає проти легалізації короткоствольної вогнепальної зброї для громадян.
Про це сказав в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону.
Він зазначив, що багато хто виступають за легалізацію короткоствольної зброї, але при цьому обурюються, коли відбуваються інциденти із застосуванням такої зброї.
"А ви уявіть, що ми опинимося у світі, нашому перехідному, коли будь-який громадянин, незалежно від своєї особистої ситуації й психіки, буде мати можливість володіти короткоствольною зброєю", - сказав Аваков.
На уточнювальне питання журналіста він відповів: "Я проти".
Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що спікер Верховної ради Дмитро Разумков виступив проти легалізації зброї, марихуани і проституції.
Також повідомлялося, що в Міністерстві внутрішніх справ вважають, що не можна допускати перебування збройних цивільних на вулицях. Зброї хочуть дозволити мати тільки для захисту житла.
Міністерство внутрішніх справ в липні 2020 року заявляло, що має намір посилити контроль за обігом зброї. Причиною тому стали події в Луцьку, Полтаві та Києві, де озброєні чоловіки брали в заручники людей і відбувалися вибухи.
Більш докладно про цю тему читайте в матеріалі "Напівлегальний оборот: звідки терористи в Україні беруть арсенали зброї".