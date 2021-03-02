Аваков выступает против легализации огнестрельного оружия

Министр внутренних дел Украины выступает против легализации короткоствольного огнестрельного оружия для граждан.

Об этом сказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

Он отметил, что многие выступают за легализацию короткоствольного оружия, но при этом возмущаются, когда происходят инциденты с применением такого оружия.

"А вы представьте, что мы окажемся в мире, нашем переходном, когда любой гражданин, независимо от своей личной ситуации и психики, будет иметь возможность обладать короткоствольным оружием", - сказал Аваков.

На уточняющий вопрос журналиста он ответил: "Я против".