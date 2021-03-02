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Аваков выступает против легализации огнестрельного оружия

Автор: Андрей Василюк

Министр внутренних дел Украины выступает против легализации короткоствольного огнестрельного оружия для граждан.

Об этом сказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

Он отметил, что многие выступают за легализацию короткоствольного оружия, но при этом возмущаются, когда происходят инциденты с применением такого оружия.

"А вы представьте, что мы окажемся в мире, нашем переходном, когда любой гражданин, независимо от своей личной ситуации и психики, будет иметь возможность обладать короткоствольным оружием", - сказал Аваков.

На уточняющий вопрос журналиста он ответил: "Я против".

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что спикер Верховной рады Дмитрий Разумков выступил против легализации оружия, марихуаны и проституции.

Также сообщалось, что в Министерстве внутренних дел считают, что нельзя допускать пребывания вооруженных гражданских на улицах. Оружие хотят позволить иметь только для защиты жилья.

Министерство внутренних дел в июле 2020 года заявляло, что намерено усилить контроль за оборотом оружия. Причиной тому стали события в Луцке, Полтаве и Киеве, где вооруженные мужчины брали в заложники людей и происходили взрывы.

Более подробно об этой теме читайте в материале "Полулегальный оборот: откуда террористы в Украине берут арсеналы оружия".

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