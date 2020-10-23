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Аваков назвав гібридною війною справу проти Марківа

Новость на русском → П'ятниця 23 жовтня 2020 14:28
Аваков назвав гібридною війною справу проти Марківа Фото: Арсен Аваков (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков назвав гібридною війною справу проти нацгвардійця Віталія Марківа в Італії. При цьому зараз італійські журналісти вже виходять з-під впливу російської пропаганди.

Про це Аваков заявив під час форуму безпеки Kyiv security forum, передає прес-служба МВС.

Міністр зазначив, що дана справа була інсценована російськими пропагандистами ще в 2015 році і підхоплена у Франції та Італії.

"Справа проти гвардійця Марківа - це гібридний удар по Україні. Ті слова, які звучали від сторони обвинувачення, намагалися виправдати терористів: нібито, це Україна почала бойові дії... Це гібридна війна, але ми повинні перемагати і доводити свою правоту скрізь: на фронті, де рвуться міни, і тут, у залі суду", - сказав Аваков.

Він додав, що справа Марківа змінила позицію італійських журналістів.

"Вийшов документальний фільм про справу Марківа на основі висновків італійських експертів "Не в тому місці, не в той час". Це дуже змінило ситуацію. Ми бачимо пильну увагу преси. Засідання суду відвідують впливові місцеві видавництва. Те, що ми доводимо свою позицію - це дуже значимо й важливо", - повідомив міністр.

За словами Авакова, рішення суду по справі може бути вже на початку листопада.

Нагадаємо, раніше Апеляційний суд в Мілані прийняв новий переклад показань Марківа, якого звинувачують у вбивстві італійського журналіста під час бойових дій на Донбасі.

Сьогодні проходить четверте засідання в Апеляційному суді Мілана по справі Марківа.

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