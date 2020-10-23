ru ua
News Выборы 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Аваков назвал гибридной войной дело против Маркива

Новина українською → Пятница 23 октября 2020 14:28
Аваков назвал гибридной войной дело против Маркива Фото: Арсен Аваков (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал гибридной войной дело против нацгвардейца Виталия Маркива в Италии. При этом сейчас итальянские журналисты уже выходят из-под влияния российской пропаганды.

Об этом Аваков заявил во время форума безопасности Kyiv security forum, передает пресс-служба МВД.

Министр отметил, что данное дело было инсценировано российскими пропагандистами еще в 2015 году и подхвачено во Франции и Италии.

"Дело против гвардейца Маркива - это гибридный удар по Украине. Те слова, которые звучали от стороны обвинения, пытались оправдать террористов: якобы, это Украина начала боевые действия… Это гибридная война, но мы должны побеждать и доказывать свою правоту везде: на фронте, где рвутся мины, и здесь, в зале суда", - сказал Аваков.

Он добавил, что дело Маркива изменило позицию итальянских журналистов.

"Вышел документальный фильм о деле Маркива на основе выводов итальянских экспертов "Не в том месте, не в то время". Это очень изменило ситуацию. Мы видим пристальное внимание прессы. Заседание суда посещают влиятельные местные издательства. То, что мы доводим свою позицию - это очень значимо и важно", - сообщил министр.

По словам Авакова, решение суда по делу может быть уже в начале ноября.

Напомним, ранее Апелляционный суд в Милане принял новый перевод показаний Маркива, которого обвиняют в убийстве итальянского журналиста во время боевых действий на Донбассе.

Сегодня проходит четвертое заседание в Апелляционном суде Милана по делу Маркива.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Нацгвардия гибридная война Арсен Аваков
NEWS
"Красную" зону карантина расширили до 11 облцентров
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей "Красную" зону карантина расширили до 11 облцентров
DAILY
Битва за Харьков: помешает ли коронавирус победе Кернеса
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Битва за Харьков: помешает ли коронавирус победе Кернеса