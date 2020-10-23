Захист Марківа надасть переконливі аргументи його невинуватості, - Аваков

В Італійському апеляційному суді захист Віталія Марківа готується до виступу. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляє, що захист нацгвардійця надасть переконливі аргументи його невинуватості.

Про це повідомляє прес-служба МВС.

"Це вже четверте слухання по апеляційній справі українського гвардійця... Міністр заявив, що захист надасть переконливі аргументи невинуватості гвардійця Віталія Марківа, що ця справа - черговий прояв російської гібридної війни", - вказано у повідомленні.

Аваков розраховує на те, що це рішення суду буде доленосним.

"Ми очікуємо, що докази захисту будуть переконливі. Аргументи, які ми представили суду, запевнять в тому, що наш солдат не винний. Я розраховую на те, що це засідання, яке сьогодні відбудеться, буде доленосним і за рішенням суду вже скоро ми побачимо Віталія в Києві", - зазначив глава МВС.

Міністр додав, що з боку Національної Федерації Італійської преси з'явилася заява про погрози з України адвокату сім'ї Роккеллі Алессандрі Баллеріні.

"Ці погрози з'явилися в переддень засідання суду, а звернення про них прозвучало публічно до всіх вищих органів італійського правосуддя, за винятком прокуратури, до якої б мала подати заяву потерпіла. Це лише ще одна складова гібридної атаки на Віталія та на справу, яка розглядається сьогодні у суді", - зазначив Аваков.

Нагадаємо, Апеляційний суд у Мілані прийняв новий переклад свідчень нацгвардійця Віталія Марківа, якого звинувачують у вбивстві італійського журналіста під час бойових дій на Донбасі.

Як писало РБК-Україна, сторона обвинувачення подала в суд помилковий переклад свідчень Марківа. Згідно з поданим перекладом, Марків нібито зізнається в тому, що вбив італійського журналіста Рокеллі.

Крім того, захист Марківа просив суд врахувати нові докази, які були зібрані Міністерством внутрішніх справ України.