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Аваков про легалізацію марихуани: це дорога до більш важких наркотиків

Новость на русском → Київ, Вівторок 02 березня 2021 19:51
Аваков про легалізацію марихуани: це дорога до більш важких наркотиків Фото: Арсен Аваков (РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков виступає проти легалізації вирощування марихуани в Україні. Це призведе до погіршення ситуації і тяги до важких наркотиків.

Про це Аваков заявив у програмі "В гостях у Дмитра Гордона".

Він підкреслив, що згоден з можливістю видавати препарати, що містять каннабіноїди, за рецептом для пацієнти, щоб пом'якшити біль. Але не хоче, щоб в Україні всі могли вирощувати і курити марихуанну.

"Я не проти того, щоб каннабіноїди видавалися за рецептом. Але я категорично проти, щоб дозволити вирощувати марихуану десь на підвіконні і при необхідності покурювати. Тому що марихуана - це відкрита дорога до більш важких наркотиків. Вважаю, що деякі країни, які це легалізували, дехто і вже шкодує. Тут не треба поспішати. Це створить у нашому непростому житті тягу до більш важких наркотиків", - сказав Аваков.

Нагадаємо, в жовтні в рамках опитування "5 питань президента" запитували українців про ставлення до легалізації марихуани в медичних цілях. І за оприлюдненими результатами опитані підтримали таку ініціативу.

Ідею обґрунтували тим, що за останні роки в багатьох країнах світу канабіс почав використовуватися в знеболюючих ліків для важкохворих, в той час, як в Україні для полегшення болю пацієнтів використовують більш важкі та шкідливі препарати.

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