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Аваков о легализации марихуанны: это дорога к более тяжелым наркотикам

Новина українською → Киев, Вторник 02 марта 2021 19:51
Аваков о легализации марихуанны: это дорога к более тяжелым наркотикам Фото: Арсен Аваков (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

Министр внутренних дел Арсен Аваков выступает против легализации выращивания марихуанны в Украине. Это приведет к ухудшению ситуации и тяге к тяжелым наркотикам.

Об этом Аваков заявил в программе "В гостях у Дмитрия Гордона".

Он подчеркнул, что согласен с возможностью выдавать препараты, содержащие каннабиноиды, по рецепту для пациенты, чтобы смягчать боль. Но не хочет, чтобы в Украине все могли выращивать и курить марихуанну.

"Я не против того, чтобы каннабиноиды выдавались по рецепту. Но я категорически против, чтобы разрешить выращивать марихуанну где-то на подоконнике и при необходимости покуривать. Потому что марихуанна - это открытая дорога к более тяжелым наркотикам. Считаю, что некоторые страны, которые это легализовали, кое-кто и жалеет уже. Тут не надо торопиться. Это создаст в и без того нашей непростой жизни тягу к более тяжелым наркотикам", - сказал Аваков.

Напомним, в октябре в рамках опроса "5 вопросов президента" спрашивали украинцев об отношении к легализации марихуанны в медицинских целях. И по оглашенным результатам опрошенные поддержали такую инициативу.

Идею обосновали тем, что за последние годы во многих странах мира каннабис начал использоваться в обезбаливающих лекарствах для тяжелобольных, в то время, как в Украине для облегчения боли пациентов используют более тяжелые и вредные препараты.

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