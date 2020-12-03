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Адмінарешт підлітків і вагітних можуть заборонити. Рада переглядає кодекс

Автор: Юлія Струк

Верховна рада планує внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо адміністративного арешту. Пропонується визначити, до кого не будуть застосовувати адміністративний арешт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

Відповідний законопроект №3048а за основу підтримали 242 нардепи.

У законі прописано, що адмінарешт не може застосовуватися:

  • до особи з інвалідністю першої й другої груп,
  • неповнолітньої особи,
  • вагітної жінки,
  • до одинокого батька, матері або особи, яка їх замінює і виховує дитину віком до 14 років або дитину з інвалідністю.

Крім того, проект визначає порядок виконання постанови про застосування адмінарешту та арешту з утриманням на гауптвахті; уточнює порядок приводу особи для відбування такого арешту у разі її неявки.

Вказано, що особа, рішення про здійснення приводу якої ухвалив суд, зобов’язана прибути до місця відбування арешту в зазначений в ухвалі час у супроводі поліцейського.

У випадку невиконання законних вимог правоохоронця щодо виконання ухвали про привід до особи можуть застосувати поліцейські заходи примусу на підставі та в порядку, визначеному законом "Про Національну поліцію".

У законі прописано також, як подається клопотання про призупинення строку відбування адмінарешту та відбувається його розгляд.

Нагадаємо, в Україні з'являться правила відбування адміністративного арешту. Народні депутати схвалили за основу відповідний законопроект №3047а.

Як писало РБК-Україна, в Україні дозволили оскаржувати рішення суду про арешт в апеляційному порядку.

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