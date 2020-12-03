Адмінарешт підлітків і вагітних можуть заборонити. Рада переглядає кодекс

Верховна рада планує внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо адміністративного арешту. Пропонується визначити, до кого не будуть застосовувати адміністративний арешт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

Відповідний законопроект №3048а за основу підтримали 242 нардепи.

У законі прописано, що адмінарешт не може застосовуватися:

до особи з інвалідністю першої й другої груп,

неповнолітньої особи,

вагітної жінки,

до одинокого батька, матері або особи, яка їх замінює і виховує дитину віком до 14 років або дитину з інвалідністю.

Крім того, проект визначає порядок виконання постанови про застосування адмінарешту та арешту з утриманням на гауптвахті; уточнює порядок приводу особи для відбування такого арешту у разі її неявки.

Вказано, що особа, рішення про здійснення приводу якої ухвалив суд, зобов’язана прибути до місця відбування арешту в зазначений в ухвалі час у супроводі поліцейського.

У випадку невиконання законних вимог правоохоронця щодо виконання ухвали про привід до особи можуть застосувати поліцейські заходи примусу на підставі та в порядку, визначеному законом "Про Національну поліцію".

У законі прописано також, як подається клопотання про призупинення строку відбування адмінарешту та відбувається його розгляд.

Нагадаємо, в Україні з'являться правила відбування адміністративного арешту. Народні депутати схвалили за основу відповідний законопроект №3047а.

Як писало РБК-Україна, в Україні дозволили оскаржувати рішення суду про арешт в апеляційному порядку.