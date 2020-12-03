В Україні з'являться правила відбування адміністративного арешту. Народні депутати схвалили за основу відповідний законопроект №3047а.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

За документ проголосували 229 нардепів.

Згідно з проектом, особа не пізніше наступної доби з дня набрання законної сили постановою судді (суду) про застосування адмінарешту зобов’язана самостійно прибути до відокремленого структурного підрозділу територіального органу поліції за зареєстрованим місцем її проживання/ перебування. У разі неявки до особи можуть застосовувати привід.

Перед поміщенням особи до ізолятора тимчасового тримання обов'язково проводять медогляд. У разі виявлення протипоказань щодо поміщення особи до ІТТ керівництво підрозділу тероргану поліції звертається до суду з клопотанням про відстрочку адмінарешту на строк до одного місяця.

Також проводиться й особистий огляд особи.

"В осіб, які поміщаються до ізолятора тимчасового тримання, тимчасово вилучаються цінні речі, документи, кошти, а також предмети, не дозволені для зберігання в приміщеннях для відбування адміністративного арешту", - сказано у документі.

Перелік заборонених для зберігання предметів, порядок їх вилучення, зберігання та повернення встановлює Міністерство внутрішніх справ.

Розміщення осіб, підданих адмінарешту

Заарештовані особи розміщуються у загальних приміщеннях або приміщеннях для одиночного утримання ІТТ.

Згідно з законом, чоловіків та жінок тримають окремо.

Не допускається розміщення заарештованих осіб разом з особами, затриманими відповідно до Кримінального процесуального кодексу або за вчинення адмінправопорушення чи згідно зі статтею 151 ЗУ "Про боротьбу з тероризмом", та особами, стосовно яких як запобіжний захід обрано тримання під вартою, або засудженими до позбавлення волі.

У документі прописане утримання заарештованих, які курять, окремо від тих, що не курять, за наявності вільних приміщень.

Нагадаємо, в Україні дозволили оскаржувати рішення суду про арешт в апеляційному порядку. Верховна рада схвалила в другому читанні відповідний законопроект №2315.