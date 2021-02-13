Адаптивний карантин повернуть наступного тижня: як будуть ділити на зони

Кабінет міністрів України має до 18 лютого прийняти постанову про адаптивний карантин. При цьому на "кольорові зони" будуть ділити по-новому.
Про це на зустрічі з журналістами розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає кореспондент РБК-Україна.
За його словами, до 18 лютого буде прийнято постанову про новий порядок адаптивного карантину. Цей порядок передбачає поділ на чотири "кольорові зони":
Зокрема, "червона зона" вводиться при перевищенні двох і більше показників протягом 3 днів поспіль. Показники для введення цієї зони:
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в залежності від рівня епідемічної небезпеки регіони будуть звітувати про ризики подальшого розвитку пандемії.
Також Ляшко заявляв, що Міністерство охорони здоров'я запропонує новий "світлофор" зон епідемічної безпеки.