Адаптивний карантин повернуть наступного тижня: як будуть ділити на зони

За його словами, до 18 лютого буде прийнято постанову про новий порядок адаптивного карантину. Цей порядок передбачає поділ на чотири "кольорові зони":

"зелена" - скасування карантинних обмежень;

"жовта" - збереження діючих на сьогодні заходів. Після введення адаптивного карантину вся Україна буде саме в цій зоні;

"помаранчева" - при перевищенні одного з 5 контрольних показників;

"червона" - при перевищенні двох з 5 контрольних показників. Ці обмеження будуть такими, як під час січневого локдауна.

Зокрема, "червона зона" вводиться при перевищенні двох і більше показників протягом 3 днів поспіль. Показники для введення цієї зони:

завантаженість койко-місць в лікарнях (з киснем) - понад 65%;

кількість тестувань методом ПЛР протягом останніх 7 днів на 100 000 населення - менше 300;

кількість госпіталізацій пацієнтів з підтвердженням або підозрою на COVID протягом останніх 7 днів на 100 000 населення - понад 60;

коефіцієнт виявлення випадків COVID методом ПЛР та тестуванням на антиген - більше 20%;

зростання загального числа госпіталізацій протягом останніх 7 днів порівняно з попереднім аналогічним періодом - більше 50%

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в залежності від рівня епідемічної небезпеки регіони будуть звітувати про ризики подальшого розвитку пандемії.

Також Ляшко заявляв, що Міністерство охорони здоров'я запропонує новий "світлофор" зон епідемічної безпеки.