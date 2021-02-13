Адаптивный карантин вернут на следующей неделе: как будут делить на зоны

Кабинет министров Украины должен до 18 февраля принять постановление об адаптивном карантине. При этом на "цветные зоны" будут делить по-новому.
Об этом на встрече с журналистами рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает корреспондент РБК-Украина.
По его словам, до 18 февраля будет принято постановление о новом порядке адаптивного карантина. Этот порядок предусматривает деление на четыре "цветные зоны":
В частности, "красная зона" вводится при превышении двух и более показателей в течение 3 дней подряд. Показатели для введения этой зоны:
Напомним, ранее сообщалось, что в зависимости от уровня эпидемической опасности регионы будут отчитываться о рисках дальнейшего развития пандемии.
Также Ляшко заявлял, что Министерство здравоохранения предложит новый "светофор" зон эпидемической безопасности.