RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Адаптивний карантин в Україні: з'явився новий розподіл областей за зонами

Автор: Ігор Литвиненко

Міністерство охорони здоров'я оприлюднило оновлений карантинний список регіонів. У "червоній" зоні залишаються три області, ще дев'ять - у "помаранчевій".

Про це свідчать дані Моз.

Так, станом на 4 березня в "червоній" зоні знаходяться Житомирська, Івано-Франківська та Чернівецька області. "Помаранчевими" є Вінницька, Донецька, Закарпатська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Сумська та Тернопільська області.

Решта 13 регіонів - "жовті": Київ, Волинська, Дніпропетровська, Кіровоградська, Луганська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська і Чернігівська області.

При цьому в більшості регіонів продовжується зростання госпіталізацій. Найбільш проблемна ситуація за цим показником спостерігається в Івано-Франківській (цей показник становить 140,5 на 100 тисяч населення при нормі 60), Вінниччини (103,4), Чернівецькій (93,7), Закарпатській (90,8), Житомирській (79,2) та Миколаївській (65,7) областях.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксували ріст захворюваності COVID-19 - підтвердили понад 10 тисяч нових випадків.

Також РБК-Україна писало, що глава Держспоживслужби Києва Олег Рубан заявив, що зростання захворюваності в столиці пов'язаний з поширенням інфекції в сім'ях та організованих колективах.

Він зазначив, що Київ ризикує потрапити в "помаранчеву" зону карантину.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України КарантинКоронавірус
Читайте також
Не тільки "червона зона. У яких областях школи йдуть на дистанційку: список
Зеленський після щеплення закликав прискорити вакцинацію: стою живий і здоровий
Прогноз погоди