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Адаптивный карантин в Украине: появилось новое распределение областей по зонам

Автор: Игорь Литвиненко

Министерство здравоохранения обнародовало обновленный карантинный список регионов. В "красной" зоне остаются три области, еще девять - в "оранжевой".

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Так, по состоянию на 4 марта в "красной" зоне находятся Житомирская, Ивано-Франковская и Черновицкая области. "Оранжевыми" являются Винницкая, Донецкая, Закарпатская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская и Тернопольская области.

Остальные 13 регионов - "желтые": Киев, Волынская, Днепропетровская, Кировоградская, Луганская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.

При этом в большинстве регионов продолжается рост госпитализаций. Самая проблемная ситуация по этому показателю наблюдается в Ивано-Франковской (этот показатель составляет 140,5 на 100 тысяч населения при норме 60), Винницкой (103,4), Черновицкой (93,7), Закарпатской (90,8), Житомирской (79,2) и Николаевской (65,7) областях.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине зафиксировали рост заболеваемости COVID-19 - подтвердили более 10 тысяч новых случаев.

Также РБК-Украина писало, что глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил, что рост заболеваемости в столице связан с распространением инфекции в семьях и организованных коллективах.

Он отметил, что Киев рискует попасть в "оранжевую" зону карантина.

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