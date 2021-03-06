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Адаптивний карантин: Київ включили в "помаранчеву" зону, а "червону" розширили

Автор: Ігор Литвиненко

Міністерство охорони здоров'я оновило карантинний список регіонів. "Червону" зону розширили до чотирьох областей, а Київ опинився "помаранчевим".

Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

Так, в "червону" зону внесли Закарпатську область. Крім неї тут знаходяться також Житомирська, Івано-Франківська та Чернівецька області.

Київ потрапив "помаранчеву" зону у зв'язку з перевищенням показника госпіталізацій - у столиці станом на 6 березня він становить 60,2 на 100 тисяч населення при нормі 60. Крім Києва у "помаранчевої" зоні знаходяться Вінницька, Донецька, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Сумська, Тернопільська і Хмельницька області.

Інші регіони залишаються в жовтій зоні карантину.

Нагадаємо, вчора в Україні виявили понад 9 тисяч нових випадків коронавірусу. При цьому в Києві і ще 8 областях зафіксували понад півтисячі заражень.

Раніше глава Держспоживслужби столиці Олег Рубан заявив, що Київ має всі шанси потрапити в "помаранчеву" зону карантину через зростання захворюваності COVID-19.

При цьому він пояснив зростання числа випадків коронавірусу в Києві.

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