Адаптивний карантин: Київ включили в "помаранчеву" зону, а "червону" розширили

Так, в "червону" зону внесли Закарпатську область. Крім неї тут знаходяться також Житомирська, Івано-Франківська та Чернівецька області.

Київ потрапив "помаранчеву" зону у зв'язку з перевищенням показника госпіталізацій - у столиці станом на 6 березня він становить 60,2 на 100 тисяч населення при нормі 60. Крім Києва у "помаранчевої" зоні знаходяться Вінницька, Донецька, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Сумська, Тернопільська і Хмельницька області.

Інші регіони залишаються в жовтій зоні карантину.