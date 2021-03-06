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Адаптивный карантин: Киев включили в "оранжевую" зону, а "красную" расширили

Автор: Игорь Литвиненко

Министерство здравоохранения обновило карантинный список регионов. "Красную" зону расширили до четырех областей, а Киев оказался "оранжевым".

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Так, в "красную" зону внесли Закарпатскую область. Кроме нее здесь находятся также Житомирская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.

Киев попал "оранжевую" зону в связи с превышением показателя госпитализаций - в столице по состоянию на 6 марта он составляет 60,2 на 100 тысяч населения при норме 60. Кроме Киева в "оранжевой" зоне находятся Винницкая, Донецкая, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская и Хмельницкая области.

Остальные регионы остаются в "желтой" зоне карантина.

Напомним, за вчера в Украине выявили более 9 тысяч новых случаев коронавируса. При этом в Киеве и еще 8 областях зафиксировали более полутысячи заражений.

Ранее глава Госпотребслужбы столицы Олег Рубан заявил, что Киев имеет все шансы попасть в "оранжевую" зону карантина из-за роста заболеваемости COVID-19.

При этом он объяснил рост числа случаев коронавируса в Киеве.

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