Адаптивный карантин: Киев включили в "оранжевую" зону, а "красную" расширили

Министерство здравоохранения обновило карантинный список регионов. "Красную" зону расширили до четырех областей, а Киев оказался "оранжевым".
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Так, в "красную" зону внесли Закарпатскую область. Кроме нее здесь находятся также Житомирская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.
Киев попал "оранжевую" зону в связи с превышением показателя госпитализаций - в столице по состоянию на 6 марта он составляет 60,2 на 100 тысяч населения при норме 60. Кроме Киева в "оранжевой" зоне находятся Винницкая, Донецкая, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская и Хмельницкая области.
Остальные регионы остаются в "желтой" зоне карантина.
Напомним, за вчера в Украине выявили более 9 тысяч новых случаев коронавируса. При этом в Киеве и еще 8 областях зафиксировали более полутысячи заражений.
Ранее глава Госпотребслужбы столицы Олег Рубан заявил, что Киев имеет все шансы попасть в "оранжевую" зону карантина из-за роста заболеваемости COVID-19.
При этом он объяснил рост числа случаев коронавируса в Киеве.