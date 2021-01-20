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Шквальний вітер та сніг до 20 см: похолодання в Україні продовжується

Новость на русском → Київ, Середа 20 січня 2021 08:15
Шквальний вітер та сніг до 20 см: похолодання в Україні продовжується Фото: зима у Києві (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Сьогодні зранку снігопади у Львівській, Закарпатській областях. Також сильний вітер в регіонах.

Про це повідомляє прес-служба "Укравтодору".

У Львівській, Закарпатській областях випало до 20 сантиметрів снігу, у Тернопільській області до 8 см снігу. Невеликий сніг у Вінницькій, Волинській, Хмельницькій, Чернівецькій областях.

Температура повітря на заході -6-9 на решті територій країни території від -13 до -5.

У Дніпропетровській області місцями ожеледиця; у Донецькій області - місцями накати. У Волинській, Запорізькій Луганській, Закарпатській місцями засніжена дорога.

На перевальних ділянках доріг в Закарпатській та Львівській області сильний сніг, Івашківській, Орявській перевали (до 20 см снігу), Абранській, Яблунецькій, Торунській, Латірській та Ужоцький приріст до 10-15 см.

Проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечено.

Нагадаємо, прогнозувалось, що у Закарпатській області очікується значний сніг, а в Карпатах пориви вітру до 20 метрів на секунду та хуртовини.

Крім того, синоптики розповіли, якою буде погода в Україні в лютому.

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Шквальний вітер та сніг до 20 см: похолодання в Україні продовжується
Анастасия Рокитнаредактор стрічки новин Шквальний вітер та сніг до 20 см: похолодання в Україні продовжується
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