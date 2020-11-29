Майже 70 українських військових вважають зниклими безвісти

В Україні зниклими безвісти вважаються 69 військовослужбовців Збройних сил України. Основні проблеми пов'язані з пошуком зниклих безвісти на окупованих територіях.

Про це повідомила глава офісу уповноваженого президента України з питань реабілітації учасників бойових дій Наталя Зарецька, передає прес-служба Офісу президента.

"Дії на тимчасово окупованих територіях узгоджуються в політичному форматі через Тристоронню контактну групу. І, на жаль, сьогодні отримати дозвіл і гарантію безпеки пошуків не вдається через позицію протилежної сторони", - заявила Зарецька.

Вона додала, що на сьогодні на окупованих територіях може працювати тільки Міжнародний комітет Червоного Хреста.

Також Зарецька зазначила, що до кінця березня в Україні планують повноцінно запустити спеціальну комісію з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. При цьому голова комісії може бути обраний вже впродовж двох найближчих тижнів.

Відзначимо, в матеріалі "Довге відлуння війни: що заважає пошуку зниклих безвісти на Донбасі" РБК-Україна повідомляло про головні проблеми з пошуком зниклих військових.

Також повідомлялося, що президент Володимир Зеленський попросив Червоний Хрест допомогти у прискоренні обміну полоненими.