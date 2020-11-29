UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Почти 70 украинских военных считают пропавшими без вести

Автор: Игорь Литвиненко

В Украине пропавшими без вести считаются 69 военнослужащих Вооруженных сил Украины. Основные проблемы связаны с поиском пропавших без вести на оккупированных территориях.

Об этом сообщила глава офиса уполномоченного президента Украины по вопросам реабилитации участников боевых действий Наталия Зарецкая, передает пресс-служба Офиса президента.

"Действия на временно оккупированных территориях согласуются в политическом формате через Трехстороннюю контактную группу. И, к сожалению, сегодня получить разрешение и гарантию безопасности поисков не удается из-за позиции противоположной стороны", - заявила Зарецкая.

Она добавила, что на сегодня на оккупированных территориях может работать только Международный комитет Красного Креста.

Также Зарецкая отметила, что до конца марта в Украине планируют полноценно запустить специальную комиссию по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах. При этом глава комиссии может быть избран уже на протяжении двух ближайших недель.

Отметим, в материале "Долгое эхо войны: что мешает поиску пропавших без вести на Донбассе" РБК-Украина сообщало о главных проблемах с поиском пропавших военных.

Также сообщалось, что президент Владимир Зеленский попросил Красный Крест помочь в ускорении обмена пленными.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Вооруженные силы Украиныпропавшие без вести