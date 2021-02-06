До 20 см снігу в Києві та сильні морози: синоптики назвали дату нового похолодання

Погода в Україні 7 лютого погіршиться у Львівській, Івано-Франківській областях. Там сьогодні очікується значний сніг, а на Закарпатті з дощем.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Також попереджають про ожеледицю на дорогах та пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності - жовтий).

Вже завтра в Україні буде різке похолодання у західних, Житомирській, Київській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській областях. Там значний сніг, пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини, снігові замети, (приріст снігу 20-30 см, в Рівненській, Волинській, Львівській областях 30-40 см).

На Закарпатті, вдень і на Прикарпатті та у південних, Кіровоградській, Дніпропетровській областях сніг з переходом у дощ, налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності - жовтий).

У Києві 8 лютого значний сніг, пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини, снігові замети, (приріст снігу 15-20 см), на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності - жовтий). Очікується значне зниження температури: вночі -13-16 морозу, вдень -7-10 морозу.

7-8 лютого в Україні буде значне зниження температури: вночі до -12-18 морозу, в північних областях подекуди до -20-24, вдень до -8-13 морозу; у південних областях вночі 5-10 морозу, вдень від -4 морозу до +2 тепла.

Такі погодні умови призведуть до перебоїв енергопостачання окремих населених пунктів; порушення, а на окремих ділянках доріг в Рівненській, Волинській, Львівській областях - припинення руху автотранспорту.

Нагадаємо, 8 лютого погода у Києві значно погіршиться.

Також синоптики назвали точну дату, коли в Україну прийде похолодання. На 7 лютого передають сильні морози, в деяких регіонах знизиться до -21. Проте поки невідомо, скільки триватиме похолодання.