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До 20 см снега в Киеве и сильные морозы: синоптики назвали дату нового похолодания

Новина українською → Киев, Суббота 06 февраля 2021 08:47
До 20 см снега в Киеве и сильные морозы: синоптики назвали дату нового похолодания Фото: похолодание (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Погода в Украине 7 февраля ухудшится во Львовской, Ивано-Франковской областях. Там сегодня ожидается значительный снег, на Закарпатье с дождем.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Также предупреждают о гололедице на дорогах и порывах ветра 15-20 м/с (І уровень опасности - желтый).

Уже завтра в Украине будет резкое похолодание в западных, Житомирской, Киевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской областях. Там значительный снег, порывы ветра 15-20 м/с, метели, снежные заносы, (прирост снега 20-30 см, в Ровенской, Волынской, Львовской областях 30-40 см).

На Закарпатье, днем и на Прикарпатье и в южных, Кировоградской, Днепропетровской областях снег с переходом в дождь, налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица (І уровень опасности - желтый).

В Киеве 8 февраля значительный снег, порывы ветра 15-20 м/с, метели, снежные заносы, (прирост снега 15-20 см), на дорогах гололедица (І уровень опасности - желтый). Ожидается значительное снижение температуры: ночью -13-16 мороза, днем -7-10 мороза.

7-8 февраля в Украине будет значительное понижение температуры: ночью до -12-18 мороза, в северных областях местами до -20-24, днем до -8-13 мороза; в южных областях ночью 5-10 мороза, днем от -4 мороза до +2 тепла.

Такие погодные условия приведут к перебоям энергоснабжения отдельных населенных пунктов; нарушению, а на отдельных участках дорог в Ровенской, Волынской, Львовской областях - прекращению движения автотранспорта.

Напомним, 8 февраля погода в Киеве значительно ухудшится.

Также синоптики назвали точную дату, когда в Украину придет похолодание. На 7 февраля передают сильные морозы, в некоторых регионах снизится до -21. Однако пока неизвестно, сколько продлится похолодание.

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