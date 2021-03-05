Майже 15 тисяч хворих: у Києві різко зросла захворюваність на грип

У Києві продовжує збільшуватися кількість хворих на грип і ГРВІ. За минулий тиждень у столиці захворіли майже 15 тисяч осіб.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко на брифінгу .

В медустанови столиці доставили 754 людини, серед них - 80 дітей.

"Минулого тижня у Києві зареєстрували майже 15 тисяч хворих. З них: 8,5 тисячі дорослих і понад 6 тисяч дітей. Понад 60% хворих дітей шкільного віку", - заявив він.

За його словами, серед хворих 8,5 тисячі дорослих і понад 6 тисяч дітей.

Нагадаємо, в період з 16 по 22 лютого у Києві захворіли на грип та ГРВІ майже 13 тисяч осіб. При цьому майже 600 осіб госпіталізували.

Додамо, що Міністерство охорони здоров'я України повідомило про 10 155 нових випадків коронавірусу. Найбільше заражень за добу в Києві та Вінницькій області.

Крім того, в Україні змінили національний план вакцинації, дозволивши позачергові щеплення громадських діячів.