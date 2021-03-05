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Почти 15 тысяч больных: в Киеве резко возросла заболеваемость гриппом

Автор: РБК-Украина

В Киеве продолжает увеличиваться количество больных гриппом и ОРВИ. За минувшую неделю в столице заболели почти 15 тысяч человек.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на брифинге.

По его словам, среди больных 8,5 тысячи взрослых и более 6 тысяч детей.

"На прошлой неделе в Киеве зарегистрировали почти 15 тысяч больных. Из них: 8,5 тысячи взрослых и более 6 тысяч детей. Более 60% больных детей - школьного возраста", - заявил он.

В медучреждения столицы доставили 754 человека, среди них - 80 детей.

Напомним, в период с 16 по 22 февраля в Киеве заболели гриппом и ОРВИ почти 13 тысяч человек. При этом почти 600 человек госпитализировали.

Добавим, что Министерство здравоохранения Украины сообщило о 10 155 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений за сутки в Киеве и Винницкой области.

Кроме того, в Украине изменили национальный план вакцинации, разрешив внеочередные прививки общественных деятелей.

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