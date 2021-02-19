Більше 13 тисяч загиблих: в ООН підрахували кількість жертв конфлікту на Донбасі

На Донеччині з початку військового конфлікту загинули понад 13 тисяч осіб. Близько 30 тисяч людей отримали поранення.
Про це повідомили в Організації Об'єднаних Націй, передає "Радіо Свобода".
Такі дані були представлені управлінням верховного комісара ООН з прав людини за період з 14 квітня 2014 року по 31 січня 2021 року.
Так, загальна кількість людських втрат із-за конфлікту на Донбасі становить 42-44 тисячі осіб:
Відзначається, що протягом усього періоду конфлікту на цивільних осіб припадає 25-25% від загального числа загиблих, і такий же відсоток поранень.
"Слід зазначити, що це співвідношення за роки суттєво змінилося: з 33-34 відсотків у 2014 році (одне загибле цивільна особа на двох загиблих українських солдатів або членів збройних груп), до 4-5 відсотків в 2019-2020 роках", - повідомили в ООН.
В статистику смертей військовий віднесли також і випадки, які не пов'язані безпосередньо з військовими дій - через необережне поводження зі зброєю, дорожньо-транспортної пригоди, хвороб під час служби в зоні конфлікту, вбивства і самогубства. В цілому це близько 30% від загального числа смертей.
Нагадаємо, тиждень тому на Донбасі загинуло двоє українських військових.
Також повідомлялося, що 14 лютого в зоні ООС на невідомий вибуховий пристрій підірвалися троє українських військових. Всі загинули.