Більше 13 тисяч загиблих: в ООН підрахували кількість жертв конфлікту на Донбасі

Такі дані були представлені управлінням верховного комісара ООН з прав людини за період з 14 квітня 2014 року по 31 січня 2021 року.

Так, загальна кількість людських втрат із-за конфлікту на Донбасі становить 42-44 тисячі осіб:

13,1-13,3 тисячі загиблих (не менше 3375 цивільних, близько 4150 українських військових і 5700 бойовиків);

29,5-33,5 тисячі поранених (7-9 тисяч цивільних, 9,7-10,7 тисячі українських військових і 12,7-13,7 бойовиків).

Відзначається, що протягом усього періоду конфлікту на цивільних осіб припадає 25-25% від загального числа загиблих, і такий же відсоток поранень.

"Слід зазначити, що це співвідношення за роки суттєво змінилося: з 33-34 відсотків у 2014 році (одне загибле цивільна особа на двох загиблих українських солдатів або членів збройних груп), до 4-5 відсотків в 2019-2020 роках", - повідомили в ООН.

В статистику смертей військовий віднесли також і випадки, які не пов'язані безпосередньо з військовими дій - через необережне поводження зі зброєю, дорожньо-транспортної пригоди, хвороб під час служби в зоні конфлікту, вбивства і самогубства. В цілому це близько 30% від загального числа смертей.