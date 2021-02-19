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Більше 13 тисяч загиблих: в ООН підрахували кількість жертв конфлікту на Донбасі

Новость на русском → П'ятниця 19 лютого 2021 10:44
Більше 13 тисяч загиблих: в ООН підрахували кількість жертв конфлікту на Донбасі Фото: евакуація пораненого бійця (mil.gov.ua)
Автор: Ігор Литвиненко

На Донеччині з початку військового конфлікту загинули понад 13 тисяч осіб. Близько 30 тисяч людей отримали поранення.

Про це повідомили в Організації Об'єднаних Націй, передає "Радіо Свобода".

Такі дані були представлені управлінням верховного комісара ООН з прав людини за період з 14 квітня 2014 року по 31 січня 2021 року.

Так, загальна кількість людських втрат із-за конфлікту на Донбасі становить 42-44 тисячі осіб:

  • 13,1-13,3 тисячі загиблих (не менше 3375 цивільних, близько 4150 українських військових і 5700 бойовиків);
  • 29,5-33,5 тисячі поранених (7-9 тисяч цивільних, 9,7-10,7 тисячі українських військових і 12,7-13,7 бойовиків).

Відзначається, що протягом усього періоду конфлікту на цивільних осіб припадає 25-25% від загального числа загиблих, і такий же відсоток поранень.

"Слід зазначити, що це співвідношення за роки суттєво змінилося: з 33-34 відсотків у 2014 році (одне загибле цивільна особа на двох загиблих українських солдатів або членів збройних груп), до 4-5 відсотків в 2019-2020 роках", - повідомили в ООН.

В статистику смертей військовий віднесли також і випадки, які не пов'язані безпосередньо з військовими дій - через необережне поводження зі зброєю, дорожньо-транспортної пригоди, хвороб під час служби в зоні конфлікту, вбивства і самогубства. В цілому це близько 30% від загального числа смертей.

Нагадаємо, тиждень тому на Донбасі загинуло двоє українських військових.

Також повідомлялося, що 14 лютого в зоні ООС на невідомий вибуховий пристрій підірвалися троє українських військових. Всі загинули.

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