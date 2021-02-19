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Более 13 тысяч погибших: в ООН подсчитали количество жертв конфликта на Донбассе

Новина українською → Пятница 19 февраля 2021 10:44
Более 13 тысяч погибших: в ООН подсчитали количество жертв конфликта на Донбассе Фото: эвакуация раненного бойца (mil.gov.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

На Донбассе с начала военного конфликта погибли более 13 тысяч человек. Около 30 тысяч человек получили ранения.

Об этом сообщили в Организации Объединенных Наций, передает "Радио Свобода".

Такие данные были представлены управлением верховного комиссара ООН по правам человека за период с 14 апреля 2014 года по 31 января 2021 года.

Так, общее число человеческих потерь из-за конфликта на Донбассе составляет 42-44 тысячи человек:

  • 13,1-13,3 тысячи погибших (не менее 3375 гражданских, около 4150 украинских военных и 5700 боевиков);
  • 29,5-33,5 тысячи раненых (7-9 тысяч гражданских, 9,7-10,7 тысяч украинских военных и 12,7-13,7 боевиков).

Отмечается, что в течение всего периода конфликта на гражданских лиц приходится 25-25% от общего числа погибших, и такой же процент ранений.

"Следует отметить, что это соотношение за годы существенно изменилось: с 33-34 процентов в 2014 году (одно погибшее гражданское лицо на двух погибших украинских солдат или членов вооруженных групп), до 4-5 процентов в 2019-2020 годах", - сообщили в ООН.

В статистику смертей военный отнесли также и случаи, которые не связаны непосредственно с военными действиям - из-за неосторожного обращения с оружием, дорожно-транспортного происшествия, болезней во время службы в зоне конфликта, убийства и самоубийства. В целом это около 30% от общего числа смертей.

Напомним, неделю назад на Донбассе погибли двое украинских военных.

Также сообщалось, что 14 февраля в зоне ООС на неизвестном взрывном устройстве подорвались трое украинских военных. Все погибли.

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