Уже в 10 областях койки для больных COVID-19 заполнены более чем на 70%

В Украине больничные койки для пациентов с COVID-19 заполнены более чем на 70% уже в десяти областях. В среднем по стране заполненные 63,8% таких коек.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Самыми загруженными являются больницы в Полтавской (85,2%), Одесской (80,8%), Ровненской (79,4%), Черниговской (73,9%), Донецкой (73,1%), Запорожской (72,1%), Винницкой (71,6%), Киевской (71,2%), Сумской (71%) и Закарпатской (70,6%) областях. В Киеве заняты 60% кроватей.

Всего в Украине введено уже 45 361 больничная койка для COVID-19.

Также в стране продолжает расти показатель заболеваемости коронавирусной болезнью. По состоянию на 9 ноября в Украине этот показатель составляет 324,5 при норме в 40. Самая плохая ситуация наблюдается в Черновицкой области - 635,5. В Киеве показатель составляет 363,6.

Напомним, по состоянию на понедельник больничные койки для пациентов с COVID-19 в стране были заполнены более чем на 70% в восьми областях.

Как писало РБК-Украина, медицинская система Украины способна выдержать 15-20 тысяч случаев заражений коронавирусом в сутки. При более чем в 20 тысяч случаев в сутки система здравоохранения не выдержит.

Подчеркнем также, в Украине за прошедшие сутки зафиксировали 10 179 новых случаев коронавируса. Это новый антирекорд.