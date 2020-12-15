З 10 осіб на КПВВ в Станиці Луганській у 7-8 виявляють COVID, - Гайдай

З 10 осіб, які перетинають контрольний пункт в'їзду-виїзду (КПВВ) у бік підконтрольної Україні території, у 7-8 виявляють COVID. При цьому вони в більшості випадків порушують самоізоляцію.

Про це на прес-конференції в Краматорську заявив голова Луганської обласної державної адміністрації - голова обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, на підконтрольних територіях стверджують, що там немає COVID і, відповідно, немає необхідного лікування.

"З 10 людей, які переходять на нашу територію, 7-8 позитивні", - заявив Гайдай.

Він також поскаржився на те, що жителі окупованих районів при переході не хочуть 14 днів перебувати на самоізоляції. А також незважаючи на отриманий позитивний тест на COVID-19 продовжують ходити по інстанціях.

Нагадаємо, раніше у омбудсмена Людмили Денісової заявляли, що ситуація з поширенням COVID на окупованих територіях Донецької та Луганської областей критична.

За даними Управління з координації гуманітарних питань ООН на жовтень, на окупованому Донбасі від коронавірусу померли 265 осіб.