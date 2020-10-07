На окупованому Донбасі від коронавірусу померли 265 людей, - ООН

Ситуація з коронавірусом на окупованих територіях Донецької та Луганської областях буде погіршуватися. За останніми данними, виявлено 4888 випадків коронавірусу.

Про це повідомляють в Управлінні з координації гуманітарних питань (УКГП) ООН.

Ситуація в ОРДЛО погіршиться з настанням холодів, вважають в ООН.

"За останніми даними, на непідконтрольних уряду районах зареєстровано 4888 випадків зараження коронавірусом, 265 осіб померли”, - йдеться в повідомленні.

Зараз там госпіталізують вже близько 700 осіб в день, перебування пацієнтів у лікарнях стає все більш тривалим, і система охорони здоров’я незабаром перестане справлятися з напливом заражених.

Нагадаємо, Донецький національний технічний університет закрили на карантин з 28 вересня по 11 жовтня.

Раніше глава української делегації в Тристоронній контактної групи Леонід Кравчук вимагав від бойовиків забезпечити Червоному Хресту доступ до незаконно утримуваних українців.