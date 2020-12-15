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Из 10 людей на КПВВ в Станице Луганской у 7-8 выявляют COVID, - Гайдай

Новина українською → Станица Луганская, Вторник 15 декабря 2020 15:41
Из 10 людей на КПВВ в Станице Луганской у 7-8 выявляют COVID, - Гайдай Фото: КПВВ в Станице Луганской (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: РБК-Украина

Из 10 людей, которые пересекают контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) в сторону подконтрольной Украине территории, у 7-8 выявляют COVID. При этом они в большинстве случаев нарушают самоизоляцию.

Об этом на пресс-конференции в Краматорске заявил глава Луганской областной государственной администрации - глава областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

По его словам, на неподконтрольных территориях утверждают, что там нет COVID и, соответственно, нет необходимого лечения.

"Из 10 людей, которые переходят на нашу территорию, 7-8 позитивные", - заявил Гайдай.

Он также посетовал на то, что жители оккупированных районов при переходе не хотят 14 дней пребывать на самоизоляции. А также несмотря на полученный положительный тест на COVID-19 продолжают ходить по инстанциям.

Напомним, ранее у омбудсмена Людмилы Денисовой заявляли, что ситуация с распространением COVID на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей критическая.

По данным Управления по координации гуманитарных вопросов ООН на октябрь, на оккупированном Донбассе от коронавируса умерли 265 человек.

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