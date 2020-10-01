Жертвами пожеж в Луганській області вже стали п'ятеро осіб

У Луганській області в результаті масштабних пожеж загинуло вже п'ятеро осіб. Ще 10 людей госпіталізовано.

Про це повідомили в прес-службі Міністерства внутрішніх справ.

Всього протягом доби в Луганській області було зафіксовано 146 пожеж. Станом на ранок 1 жовтня ліквідовано 82, триває гасіння ще 64 пожеж. При цьому вогонь швидко поширюється у зв'язку з сильним вітром.

"Найбільш складна обстановка склалася уздовж лінії розмежування від Станиці-Луганської до Сєвєродонецька, де лісові пожежі набули загрозливого характеру для 22 населених пунктів", - повідомили в МВС.

Раніше РБК-Україна писало, що у зв'язку з пожежами в Луганській області правоохоронці відкрили 7 кримінальних справ. При цьому у президента Володимира Зеленського зажадали встановити причини такого масштабного поширення вогню.

Зазначимо, пожежі в Луганській області спалахнули ввечері 30 вересня. За інформацією штабу операції Об'єднаних сил, причиною загоряння стали обстріл бойовиків із застосуванням трасуючих куль.

Також повідомлялося, що пожежі в Луганській області несуть загрозу для 22 населених пунктів.