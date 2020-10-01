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Зеленський про пожежу в Луганській області: я би з обстрілами не поєднував

Автор: Анастасия Рокитна

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в України не накращий рік з приводу природних катаклізмів. Правоохоронці зараз встановлюють причини пожежі в Луганській області.

Про це президент заявив на брифінгу в Рівненській області.

Він зазначив, що наразі зареєстровано кримінальне провадження за фактом пожеж.

"Я би з обстрілами не об'єднував питання пожеж. Перше", - заявив він.

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За його даними, техніка до місць пожеж доїжджає швидко. Він додав, що поки що не може назвати причину пожежі в області.

Відзначимо, лісова пожежа виникла в Луганській області вчора ввечері. За останніми даними, постраждали 12 осіб і 9 загиблих. Близько 120 людей евакуйовано. Кабмін пообіцяв виділити кошти для постраждалих.

У штабі ООС заявили, що пожежа в Луганській області виникла в результаті обстрілів бойовиків із застосуванням трасуючих куль.

Нагадаємо, поліція розповіла про ймовірні причини пожеж в Луганській області.

Арсен Аваков говорив, що для оперативного гасіння масштабних пожеж не вистачає технічних можливостей.

Прогноз погоди
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Новини України Володимир ЗеленськийЛуганськпожежаобстрел