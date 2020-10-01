Зеленский о пожаре в Луганской области: я бы с обстрелами не объединял

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Украины не лучший год по поводу природных катаклизмов. Правоохранители сейчас устанавливают причины пожара в Луганской области.

Об этом президент заявил на брифинге в Ровенской области.

Он отметил, что сейчас зарегистрировано уголовное производство по факту пожаров.

"Я бы с обстрелами не объединял вопрос пожаров. Первое", - заявил он.

По его данным, техника к местам пожаров доезжает быстро. Он добавил, что пока не может назвать причину пожара в области.

Отметим, лесной пожар возник в Луганской области вчера вечером. По последним данным, пострадали 12 человек и 9 погибших. Около 120 человек эвакуированы. Кабмин пообещал выделить средства для пострадавших.

В штабе ООС заявили, что пожар в Луганской области возник в результате обстрелов боевиков с применением трассирующих пуль.

Напомним, полиция рассказала о вероятных причинах пожаров в Луганской области.

Арсен Аваков говорил, что для оперативного тушения масштабных пожаров не хватает технических возможностей.