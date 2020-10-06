Президент Володимир Зеленський незадоволений мінським форматом. При цьому Україна продовжує працювати в цьому форматі, щоб був збережений діалог.

Про це заявив Зеленський в інтерв'ю Politico.

Президент додав, що питання нормандського формату вирішується технічно в мінському процесі у форматі Тристоронньої контактної групи.

"Я особисто незадоволений тим форматом "Мінська" і послідовністю і формулюванням деяких пунктів, які були підписані. Я особисто повністю незадоволений саме складом цього формату. Це єдиний формат, в якому ми сьогодні працюємо. Щоб був діалог, який, я впевнений, призведе до повернення територіальної цілісності", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що це єдиний формат, який передбачає вплив на зміну конституції України ззовні.

Зазначимо, мінські угоди передбачають внесення змін до конституції України про особливий статус Донбасу. При цьому, за словами віце-прем'єр-міністра з питань реінтеграції Олексія Резнікова, Україна ці зміни в конституцію вносити не буде.

Також РБК-Україна писало, що в серпні Українська сторона ТКГ запропонувала замінити поняття "особливий статус" Донбасу на "особливий режим адміністративного управління".