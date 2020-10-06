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Зеленский недоволен минским форматом

Автор: Игорь Литвиненко

Президент Владимир Зеленский недоволен минским форматом. При этом Украина продолжает работать в этом формате, чтобы был сохранен диалог.

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Об этом Зеленский заявил в интервью Politico.

Президент добавил, что вопрос нормандского формата решается технически в минском процессе в формате Трехсторонней контактной группе.

"Я лично недоволен тем форматом "Минска" и последовательностью и формулировкой некоторых пунктов, которые были подписаны. Я лично полностью недоволен именно составом этого формата. Это единственный формат, в котором мы сегодня работаем. Чтобы был диалог, который, я уверен, приведет к возвращению территориальной целостности", - сказал Зеленский.

Он отметил, что это единственный формат, который предусматривает влияние на изменение конституции Украины извне.

Отметим, минские соглашения предусматривают внесение изменений в конституцию Украины об особом статусе Донбасса. При этом по словам вице-премьер-министра по вопросам реинтеграции Алексея Резникова, Украина эти изменения в конституцию вносить не будет.

Также РБК-Украина писало, что в августе Украинская сторона в ТКГ предложила заменить понятие "особый статус" Донбасса на "особый режим административного управления".

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Новости Украины Владимир Зеленскийминские соглашенияНормандский формат