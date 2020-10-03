Літак, якому надали пріоритет для посадки, не впливав на катастрофу Ан-26, - ЗСУ

Командування Повітряних сил ЗСУ спростовує заяви голови Харківської ОДА Олексія Кучера щодо авіакатастрофи АН-26. Кучер заяив, що літаку не встигли посадити, адже на іншому борту, якому надали пріорітет в посадці, був син командувача Повітряних сил Сергія Дроздова.

Про це повідомили у прес-службі Командування Повітряних сил.

Наголошується, що розслідування причин авіакатастрофи триває, а винні ще не встановлені.

"Кучер... перейшов на особистості та дорікнув командувачу Повітряних Сил, начебто літаку, на якому перебував його (Сергія Дроздова) син, дали пріоритет при посадці. Мовляв ця хвилина могла вплинути на успішну посадку Ан-26Ш. Цей літак жодним чином не впливав на катастрофу Ан-26Ш", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, син Дроздова також є курсантом університету ім. Кожедуба. В день катастрофи він брав участь у навчальних польотах в іншому літаку.

Раніше у Командуванні Повітряних сил назвали абсурдними заяви Кучера про "зволікання" працівників аеропорту, які давали дозвіл на посадку літака.